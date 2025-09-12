Як створити безбарʼєрний маршрут: вісім кроків до простору, де комфортно всім
Коли ми говоримо про безбар’єрність, більшість уявляє пандус біля входу чи табличку шрифтом Брайля. Насправді ж це значно ширше, ніж окремі елементи: безбарʼєрність — це логіка руху людини містом.
Безбар’єрний маршрут — це шлях, яким може пройти будь-хто: людина з інвалідністю, мама з візочком, літня людина, школяр із рюкзаком, заклопотаний перехожий, що дивиться в телефон. Це маршрут, де не потрібно просити по допомогу чи долати небезпечні ділянки.
Зазвичай таким шляхом зʼєднані ключові обʼєкти: лікарні, адмінбудівлі, заклади культури тощо. Тож людина повинна мати змогу вийти з дому, безперешкодно пройти маршрутом, потрапити всередину будівлі та головне — отримати потрібну їй послугу.
Безбарʼєрний маршрут як тренувальний майданчик
Ми постійно говоримо про необхідність безбар’єрності. Але для її створення необхідна компетентність.
