Робота над безбар'єрним середовищем теж потребує знань. Як і у будь-якій іншій сфері, тут є нюанси, які необхідно врахувати

Коли ми говоримо про безбар’єрність, більшість уявляє пандус біля входу чи табличку шрифтом Брайля. Насправді ж це значно ширше, ніж окремі елементи: безбарʼєрність — це логіка руху людини містом.

Безбар’єрний маршрут — це шлях, яким може пройти будь-хто: людина з інвалідністю, мама з візочком, літня людина, школяр із рюкзаком, заклопотаний перехожий, що дивиться в телефон. Це маршрут, де не потрібно просити по допомогу чи долати небезпечні ділянки.

Зазвичай таким шляхом зʼєднані ключові обʼєкти: лікарні, адмінбудівлі, заклади культури тощо. Тож людина повинна мати змогу вийти з дому, безперешкодно пройти маршрутом, потрапити всередину будівлі та головне — отримати потрібну їй послугу.

Безбарʼєрний маршрут як тренувальний майданчик

Ми постійно говоримо про необхідність безбар’єрності. Але для її створення необхідна компетентність.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net