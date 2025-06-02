LIGA.net продолжает публиковать материалы о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), которое считается одним из самых распространенных последствий войны. Ранее мы опубликовали колонку о том, что такое ПТСР, как оно выявляется, почему может возникнуть у каждого, и главное – как с ним справиться. Сегодня речь пойдет о способах лечения ПТСР.



Что делать, если классические методы лечения ПТСР не работают? Как вернуть способность радоваться жизни человеку, который пережил травматический опыт?

Миллионы украинцев – не только военные, – которые пережили обстрелы, потерю дома или близких, стали свидетелями разрушений или постоянно живут в состоянии тревоги, – в зоне риска Многие даже не связывают свои симптомы – бессонницу, раздражительность, панические атаки – с пережитой травмой.