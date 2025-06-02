LIGA.net продовжує публікувати матеріали про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який вважається одним із найпоширеніших наслідків війни. Раніше ми опублікували колонку про те, що таке ПТСР, як він виявляється, чому він може виникнути у кожного, і головне – як із цим упоратися. Сьогодні йтиметься про способи лікування ПТСР.



Що робити, коли класичні методи лікування ПТСР не працюють? Як повернути здатність радіти життю людині, яка пережила травматичний досвід?

Мільйони українців – не лише військові, – які пережили обстріли, втрату домівки чи близьких, стали свідками руйнувань або постійно живуть у стані тривоги, – в зоні ризику. Багато хто навіть не пов’язують свої симптоми – безсоння, дратівливість, панічні атаки – з пережитою травмою. А головне – не знають, що вихід є.