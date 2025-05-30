Недавно в информационном пространстве появились две новости. Одна — о приговоре жителю Сумской области за изготовление оружия. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина самостоятельно изготавливал его для защиты своего села.

Вторая — от заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко о том, сколько, по данным Нацполиции Украины, зарегистрировано единиц: "Если говорить исходя из учета Нацполиции, то это более 1 млн 400 000 единиц оружия. На самом деле это, конечно, очень большое количество оружия. И задачей именно МВД, правоохранительных органов является контролировать этот оборот. И именно Единый реестр оружия является инструментом, который позволяет качественно и эффективно контролировать движение и нахождение оружия у гражданина", — сказал он.

Из первой новости стоит подчеркнуть: 18 мая 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое утверждает порядок создания и функционирования центров национального сопротивления. Осужденный – житель Сумской области, которую безжалостно "утюжит" враг без остановки и куда от границы очень легко проникнуть вражеской ДРГ. И это с учетом того, что люди, пережившие оккупацию, прекрасно знают, что рассчитывать нужно только на себя и больше ни на кого.

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Если учитывать новость Нацпола, то об эффективном контроле оружия говорить не приходится. Эти цифры — фикция.

В первую острую фазу войны, 2014-2016 годы, когда к участию в ней не было привлечено столько гражданского населения, все, кто имел отношение к тем событиям, знают, какое количество оружия (трофейного и не только) вернулось с военными в мирные города. И это большая иллюзия и обман самих себя считать, что сейчас будет иначе.