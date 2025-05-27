Миллионы русских сдались в плен в 1941 году, потому что не хотели защищать большевистский режим

Когда я слышу от некоторых так называемых российских либералов — и даже от отдельных наших соотечественников — разговоры о том, что украинцы "не хотят защищать Родину", что украинское общество "устало от войны", а вот во время Второй мировой, мол, защищать страну был готов каждый — даже дети Сталина пошли на фронт, — мне становится жутко. Я не ожидал услышать такое принижение стойкости украинского солдата и воли общества к сопротивлению.

Хочу напомнить: в первые месяцы Второй мировой войны в плен к немцам сдались три миллиона красноармейцев.

Они не хотели защищать не Россию или Украину — они не хотели защищать большевистский режим, который захватил власть силой в Гражданскую войну и который они глубоко ненавидели.

Миллион русских вступили в Русскую освободительную армию генерала Власова, чтобы воевать вместе с Гитлером против СССР.

Это была самая большая армия коллаборационистов в новейшей истории. Ее появление стало прямым следствием большевистского террора и репрессий.

Эти люди — а большинство из них были именно этническими русскими, а не украинцами или латышами, — считали, что лучше с Гитлером, лишь бы избавиться от большевиков.

Да, кто-то скажет, что настроения изменились после нацистских репрессий. Но это только часть правды. Ибо настоящий победитель в той войне — не генералиссимус Сталин и не маршал Жуков. Настоящий победитель в войне – это маршал Берия. Именно он восстановил заградительные отряды, которые стояли позади красноармейцев. Кстати, большевики так воевали еще со времен Гражданской войны: когда тебе стреляют в спину, отступать действительно некуда.

Ну а что касается детей Сталина и других советских руководителей, которые героически шли на фронт... Да, они воевали. Но им было что защищать. Ибо их отцы — захватившие власть и покорившие народы — превратили миллионы людей в заложников своей лживой идеологии.

Дети преступников всегда защищают мафию, а не Родину.

А теперь сравните это с реальной Отечественной войной украинцев. С войной за свободу, за свою землю, за выживание нации. И перестаньте стесняться. Перестаньте лгать себе и другим.

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