Мільйони росіян здалися в полон у 1941 році, бо не хотіли захищати більшовицький режим

Коли я чую від деяких так званих російських лібералів — і навіть від окремих наших співвітчизників — розмови про те, що українці "не хочуть захищати Батьківщину", що українське суспільство "втомилося від війни", а от під час Другої світової, мовляв, захищати країну був готовий кожен — навіть діти Сталіна пішли на фронт, — мені стає моторошно. Я не очікував почути таке приниження стійкості українського солдата і волі нашого суспільства до опору.

Хочу нагадати: у перші місяці Другої світової війни в полон до німців здалися три мільйони червоноармійців.

Вони не хотіли захищати не те що Росію чи Україну — вони не хотіли захищати більшовицький режим, який захопив владу силою в Громадянську війну і який вони глибоко ненавиділи.

Мільйон росіян вступили до Російської визвольної армії генерала Власова, щоб воювати разом із Гітлером проти СРСР.

Це була найбільша армія колабораціоністів у новітній історії. Її поява стала прямим наслідком більшовицького терору й репресій.

Ці люди — а більшість з них були саме етнічними росіянами, а не українцями чи латишами, — вважали, що краще вже з Гітлером, аби тільки позбутися більшовиків.

Так, хтось скаже, що настрої змінилися після нацистських репресій. Але це — лише частина правди. Бо справжній переможець у тій війні — це не генералісимус Сталін і не маршал Жуков. Справжній переможець у війні — це маршал Берія. Саме він відновив загороджувальні загони, які стояли позаду червоноармійців. До речі, більшовики так воювали ще з часів Громадянської війни: коли тобі стріляють у спину, справді відступати нікуди.

Ну а щодо дітей Сталіна та інших радянських керівників, які героїчно йшли на фронт... Так, вони воювали. Але їм було що захищати. Бо їхні батьки — ті самі, що захопили владу й підкорили народи — перетворили мільйони людей на заручників своєї брехливої ідеології.

Діти злочинців завжди захищають мафію, а не Батьківщину.

А тепер порівняйте це з реальною Вітчизняною війною українців. З війною за свободу, за свою землю, за виживання нації. І перестаньте соромитися. Перестаньте брехати собі й іншим.

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