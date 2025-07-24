доктор права, международный юрист, эксперт по миграционным и инвестиционным программам ЕС и США

Легальные пути в США в 2025 году остаются открытыми для украинцев – но большинство из них требует чёткой миграционной стратегии

Политика США в отношении украинцев в 2025 году остаётся одной из самых гибких среди западных стран. Вашингтон сохраняет ряд программ поддержки, но постепенно ужесточает требования к процедуре легализации, контролирует сроки пребывания и тщательно оценивает финансовые возможности спонсоров.

Что изменилось за последний год? И на что стоит обратить внимание тем, кто уже в США или только планирует переезд?

Усиленный контроль за превышением сроков пребывания

Одним из ключевых изменений 2025 года стал более жёсткий подход к overstay – превышению разрешённого срока пребывания. Это касается как туристических виз (B1/B2), так и гуманитарного пароля U4U. В случае туристических виз превышение 6-месячного срока без официального продления автоматически влечёт запрет на новую визу – сроком от 3 до 10 лет.

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