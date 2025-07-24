доктор права, міжнародний юрист, експерт з міграційних та інвестиційних програм ЄС та США

Легальні шляхи до США у 2025 році залишаються відкритими для українців – але більшість з них вимагає чіткої міграційної стратегії

Політика США щодо українців у 2025 році залишається однією з найгнучкіших серед західних держав. Вашингтон зберігає низку програм підтримки, але поступово посилює вимоги до процедури легалізації, контролює строки перебування та ретельно оцінює спонсорську спроможність.

Що змінилося за останній рік? І на що варто звернути увагу тим, хто вже в США або тільки планує переїзд?

Посилений контроль за перевищенням термінів перебування

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Однією з ключових змін 2025 року став жорсткіший підхід до overstay – перевищення дозволеного терміну перебування. Це стосується як туристичних віз (B1/B2), так і гуманітарного пароля U4U. У випадку туристичних віз перевищення 6-місячного терміну без офіційного продовження автоматично тягне за собою заборону на нову візу – терміном від 3 до 10 років.

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