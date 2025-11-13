З нинішньою мерзенною корупційною історією дуже важливо не впасти в одну з двох моральних ям.

Перша: "І чо? І нічо, скрізь корупція, а ось Трамп, а ось Саркозі, ну подумаєш – вкрали, покажи країну, де не крадуть..."

Друга: "Сталося найжахливіше з того, що могло статися! Зараз всі хором нас проклянуть, припинять допомогу і перейдуть на бік Росії!!!"

Звісно, "Міндічгейт", хай би яку точку відліку взяти, для України – серйозний удар: системна корупція, та ще й під час війни, та ще й у виконанні вищих державних чиновників та їхніх дружбанів... У всього цього будуть наслідки, і ці наслідки матимуть далеко не тільки висловлення глибокої стурбованості.

Водночас наші союзники розуміють: те, що сталося, – це вина, прорахунок і злочин адміністрації Зеленського і його команди. Сумніваюся, що у когось із них у планах покарати саме країну як таку, позбавивши її підтримки посеред війни й тим самим віддавши Путіну.

Таке, ймовірно, було можливим на самому початку повномасштабного вторгнення, коли щодо Путіна і "російського вектора" зберігалися якісь передвоєнні ілюзії. На щастя (і на жаль), Путін за цей час цілком розкрився, і сьогодні навіть найнаївніші європейці розуміють, що буде, якщо дати йому підім'яти Україну під себе.

Так що – ні, нас не кинуть, навіть з урахуванням всієї "мін-дичі", що відбувається. Не з високоморальних міркувань, а суворо з практичних – європейці в масі воліють межувати з дружньою Україною, а не з путінською Росією.

Від того, що сталося, до речі, може бути й деяка користь. Якщо те, що трапилося, приведе не тільки до відставок, а й до посадок тих, хто ці посадки "чесно заслужив", – це означатиме, що НАБУ і САП стали не просто способом дивно і складно витратити гроші, а й цілком корисним правоохоронним інструментом.

І кілька слів про суспільну реакцію. Вона дуже сильна – корупція і в мирний час неприємна, але у воєнний – безумовно, відвертий ляпас усім нам.

Якщо уявити, що подія такого класу сталася в довоєнній Україні – ймовірно, це спровокувало б масові протести з виходом на Майдан.

Під час війни це неможливо.

Але так буде не завжди.

