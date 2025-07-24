Не соглашайтесь на компромиссы, потому что компромиссы убивают будущее

В 2013 году я говорил своим студентам: "Это не ваш Майдан. Это наш Майдан, нашего поколения, Майдан общественных активистов, предпринимателей, синих и белых воротничков. Это наша ответственность – доделать то, что мы не доделали в 2005 году. Реализовать то, что планировали с 2010-го. И передать страну вам уже без "совка" – демократическую, с сильными инклюзивными институтами. Страну возможностей и справедливости. Европейскую".

Сегодня, когда подавляющее большинство молодых людей потеряли веру в светлое будущее Украины и предпочитают уехать на Запад, я должен сказать так: "Друзья, дорогие мои студенты и те, кого я не знаю. Теперь это ваш Майдан".

Только так можно вернуть веру в будущее – когда ты сам его создаешь.

Будущее Украины создается на фронте. И будущее Украины создается возле Театра Франко в Киеве и в каждом городе, где вы будете собираться, чтобы заявить о нем – о будущем без коррупции.

Без злоупотребления властью. С сильными независимыми инклюзивными институтами. С государственной властью, подотчетной гражданскому обществу. С честным и конструктивным диалогом политической власти и общественных организаций. Будущее без лжи и лицемерия политических лидеров.

Политическая власть должна понять, что вы – мы все – не будем больше сдерживать самих себя ("потому что война"). И не будем больше бояться ни силовиков, ни санкций, ни анонимных Telegram-каналов.

Что вы – и мы все – повзрослели.

Что нам нужны не "рилзы" от власти. И не "фото встреч" в инстаграме. И не картинные "встречи с бизнесом".

Нам нужен настоящий диалог.

Не будет война оправданием отсутствия настоящих реформ.

Не будет прощения разрушению европейских перспектив.

Не будет "вы не понимаете" и других ссылок на тайную дипломатию и секретное знание достаточным объяснением, почему "своим – все, чужим – ничего".

Сначала обсуждение – потом решения. Сначала согласование красных линий – потом действия.

Гражданское общество определяет видение страны и принципы государства. Законодательная и исполнительная власть их воплощают .

Только так мы не проиграем нашу Победу. Только так мы не превратимся в ничтожную, мелкую, разрушенную и внутренне расколотую версию России. Только так мы станем настоящим глобальным субъектом. Страной возможностей и ответственных граждан.

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Друзья. Не разменивайтесь на мелкие подачки от политической власти.

Не соглашайтесь на компромиссы. Компромиссы убивают будущее.

Дело не в САП и НАБУ. Не в их подотчетности. Даже не в коррупции как таковой. Дело в том, какое государство в нашей стране мы хотим видеть. Человекоцентрическое.

Такое, которое заботится о нашей безопасности, но гарантирует свободу слова. Такое, которое не покрывает коррупционеров, а создает условия для развития, самореализации. Такое, которое сотрудничает и организует настоящий диалог.

Такое, в котором и ветеран, и молодой человек, и человек с инвалидностью, и государственный работник могут чувствовать себя достойно. И знать: именно здесь для каждого из нас есть лучшие возможности.

Возьмите сегодня будущее нашей страны в свои руки.

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