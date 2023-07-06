НАТО нуждается в реформе уже больше, чем Украина

Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

США – ведущий союзник Украины по противодействию вооруженной агрессии России. Мы очень благодарны всем американцам, которые поддерживают Украину.

Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая проводила бы такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться.

В то же время, считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

Как только наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам союзников безопасности.

Это станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем.

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