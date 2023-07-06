RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НАТО потребує реформи уже більше, ніж Україна

Этот материал также доступен на русском
НАТО потребує реформи уже більше, ніж Україна

речник Міністерства закордонних справ України
06.07.2023, 14:24

Україна у військовій сфері реформується рекордними темпами. Тепер уже гальмують західні союзники.

Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу.

США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.

Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться.

Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників.

Це стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому.

 

Оригінал

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
реформа зсусаміт НАТО у Вільнюсі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 