Коли хитались державні структури, країну тримали на своїх плечах її громадяни. Саме завдяки цій нашій якості ми вистояли у найкритичніші моменти війни з Росією.

Нова стратегічна культура народжується не в кабінетах, а в спільнотах. Горизонтальні зв’язки, довіра, готовність брати відповідальність і діяти без наказу згори – ось що стало нашим щитом.

Чому саме спільноти є дієвим рішенням для посилення обороноздатності України? В секторі, де зберігається жорстка вертикаль, а до зовнішніх ідей ставляться з підозрою, будь-яка нова ініціатива спочатку проходить перевірку: а хто її несе? Якщо це "свої" – військові, волонтери, ветерани, – рівень довіри зростає.

Світовий досвід також демонструє: згуртовані спільноти – це ключ до стійкості. Наприклад, рівень соціальної згуртованості безпосередньо впливає на темпи відновлення громад після екологічних катастроф. А люди з високим рівнем соціальної підтримки втричі частіше демонструють психологічну стійкість і здатність долати кризи, за даними World Happiness Report (2018).

Серед потужних громадських організацій у секторі оборони України можна назвати: Офіс ефективного регулювання BRDO, Інститут фронтиру, Victory Drone, Центр підтримки аеророзвідки, військову школу "Боривітер", фонди "Повернись живим" Сергія Притули, Dignitas, "Рій" та інші.