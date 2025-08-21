Что работает хорошо, а что стоит улучшить

Война – это не только линия фронта и ночные обстрелы "шахедами" и ракетами. По данным секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности, с начала полномасштабного вторжения произошло 858 инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны. В результате пострадали 1224 человека, из них 345 погибли, еще 879 получили ранения. И что самое страшное: 85% из них – гражданские, в том числе дети.

Скрытая и невидимая, но от этого не менее смертельная опасность подстерегает везде: на полях (200 случаев), дворах (207), дорогах (162), в лесах (139), помещениях (104), в озерах и реках (46). Часто люди просто не знают, как действовать, когда сталкиваются с подозрительным предметом. Именно здесь знания могут буквально спасти жизнь. И это не просто догадки – это подтвержденные цифрами факты: если в 2023 году инцидентов с минами было 401, то в 2024-м в 2,7 раза меньше – 149.

Читайте также Что замедляет разминирование в Украине: четыре системные вызовы

Конечно, это все результаты комплексной работы, включающей разминирование более 35 500 кв. км, информационные кампании и противоминное образование. Давайте вспомним, что уже сделано.

