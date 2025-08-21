Війна – це не лише лінія фронту і нічні обстріли "шахедами" та ракетами. За даними секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, з початку повномасштабного вторгнення сталося 858 інцидентів, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. В результаті 1224 людини постраждали, з них 345 загинули, ще 879 отримали поранення. І що найстрашніше – 85% з них цивільні, включно з дітьми.

Прихована та невидима, але від цього не менш смертельна небезпека чатує всюди: на полях (200 випадків), подвір’ях (207), дорогах (162), у лісах (139), приміщеннях (104), в озерах та річках (46). Часто люди просто не знають, як діяти, коли натрапляють на підозрілий предмет. Саме тут знання можуть буквально врятувати життя. І це не просто здогадки, це підтверджені цифрами факти: якщо у 2023 році інцидентів з мінами було 401, то у 2024-му у 2,7 раза менше – 149.

Звісно, це все результати комплексної роботи, до якого входить і розмінування понад 35 500 кв. км, і інформаційні кампанії та протимінна освіта. Пригадаймо, що вже зроблено.

