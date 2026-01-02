Теймуру з Авдіївки, що нині окупована на Донеччині, 13 років. З початком повномасштабної війни він із родиною евакуювався до Царичанки на Дніпропетровщині. Два роки вчився онлайн і тільки у 2024-му потрапив на офлайн-заняття у місцевому ліцеї.

Зараз Теймур бачиться з однолітками, разом вони відвідують гурток із робототехніки. Заняття проходять в освітньому STEM-просторі на базі ліцею. Тут Теймур захопився 3D-моделюванням. Тепер він мріє здобути професію і робити "розумні" протези для військових.

Із хлопцем наша команда познайомилася під час поїздки в Царичанську громаду. Таких історій ми там почули багато. У громаді велика кількість ВПО.

