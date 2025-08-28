Смерть настолько рядом с нами, что мы ее унормировали

Я помогаю людям присоединиться к армии. Вы знаете, какая одна из самых распространенных причин задержки в оформлении документов? Похороны. Люди хоронят родных, боевых побратимов.

Вчера на похоронах побратима был полковник из Днепра. Сегодня – гражданская женщина, которая идет на должность повара. Ей 56 лет. Она похоронит кого-то из близких и пойдет в армию.

Смерть настолько рядом с нами, что мы ее унормировали. Привыкли. Живем с ней как соседи. Встречаем утром и вечером.

Но насильственная смерть – это ненормально. Люди не должны умирать из-за спятивших дедов и их мечтаний о "величии" и "следе в истории".

Обстрелы украинских гражданских городов – варварство. Гибель людей в Киеве, Кривом Роге, Харькове, Днепре – страшная трагедия и ответственность не только Московии и ее фюрера, но и тех, кто мог этому противодействовать, но не стал. Кто выбрал московские деньги, политическую выгоду, электоральные бонусы.

Я не знаю, что скажет после варварского обстрела Киева обжаренный в солярии дед в забавной красной шапке. Но знаю точно, что это будут просто слова. Бла-бла-бла.

В нашей войне слова давно перестали играть какую-то роль.

Слова о поддержке не дают поддержки. Слова о ракетах не дают ракет. Слова о мире не дают мира.

Все, что имеет значение – действия.

Сегодня к нам заходит девушка, которая идет в армию, чтобы отомстить за любимого. Он погиб на войне. Ей 26. У нее нет накачанных мышц и татуировок боевых рун на теле. Они ей не нужны. Потому что эти руны викингов и древних славян – в ее душе.

Мы отомстим за убитых детей в Киеве. Мы заставим спятивших дедов заплатить.

Кто хочет присоединиться – пишите в личку.



