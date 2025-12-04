Мнения предоставляют больше социальной информации и лучше привязываются к источнику

Оригинал колонки опубликован на The Conversation

В публичном дискурсе мы тратим много коллективной энергии на обсуждение достоверности фактов. Мы проверяем политиков, отслеживаем социальные сети на предмет дезинформации и отдаем предпочтение принятию решений на основе данных на своих рабочих местах. Такое внимание жизненно важно, ведь различение правды и лжи является основой функционирования общества.

Однако, сосредоточившись на точности фактов, мы рискуем упустить из виду еще одно фундаментальное различие: разницу между фактом и мнением.

Утверждение о факте относительно легко проверить: оно либо правдиво, либо нет. Но объективность утверждения – является ли оно объективным утверждением, которое можно проверить, или субъективным выражением убеждений – гораздо сложнее.

Вот почему наш ум обрабатывает и кодирует мнения принципиально иначе, чем он кодирует факты.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net