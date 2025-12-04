Думки надають більше соціальної інформації та краще прив'язуються до джерела

Оригінал колонки опубліковано на The Conversation

У публічному дискурсі ми витрачаємо багато колективної енергії на обговорення правдивості фактів. Ми перевіряємо політиків, відстежуємо соціальні мережі на предмет дезінформації та віддаємо перевагу прийняттю рішень на основі даних на своїх робочих місцях. Така увага є життєво важливою, адже розрізнення правди і брехні є основою функціонування суспільства.

Однак, зосередившись на точності фактів, ми ризикуємо випустити з уваги ще одну фундаментальну відмінність: різницю між фактом і думкою.

Твердження про факт відносно легко перевірити: воно або правдиве, або ні. Але об'єктивність твердження – чи є воно об'єктивним твердженням, яке можна перевірити, чи суб'єктивним вираженням переконань – набагато складніша.

Ось чому наш розум обробляє і кодує думки у принципово відмінний від фактів спосіб.

