Понравился вам парад ко Дню Независимости или нет, это коллективный портрет общества

Кому-то вчерашний парад ко Дню независимости Украины понравился, кому-то нет. Мы же всегда найдем причину для споров и разногласий, так что парад подходит на роль причины. Скажу по этому поводу только одно.

Очевидно, что команда президента Владимира Зеленского ориентировалась на зрителя, пардон, на избирателя. Были тщательно учтены вкусы различных социальных групп, различных идеологически ценностных меньшинств, составляющих наше общество. Все персоны и события, по которым нет общественного согласия, от Мазепы до Революции Достоинства, убрали. Остался сбалансированный и немного постный салат, который должен понемногу удовлетворить всех.

Вывод 1. Нравится или не нравится, но это коллективный портрет общества. Зеркало не виновато. Смотрите, не отворачивайтесь, это мы с вами.

Вывод 2. Так оно не работает – каждая группа смотрит не на то, что ради нее попало в салат, не на то, что ей там нравится, а на то, что ей там не нравится, а еще больше – на то, чего ей там не хватает. Поэтому недовольных будет больше.

Вывод 3. Опять забыли, что активное меньшинство является активным, и тем и отличается от других меньшинств. Оно всегда требует большего.

Вывод 4. Трудно быть президентом всех украинцев – людей с неясной идентичностью, противоречивой картиной прошлого и отсутствием картины будущего. Легко быть президентом активного меньшинства, продвигая ее безупречную этику и эстетику, – и в конце разорвать страну.

Вывод 5. Болеше диалога о прошлом, настоящем и будущем – вот наш единственный путь. Болеше диалога, больше площадок для диалога временных и постоянных, больше независимых медиа и гражданского просвещения.

Пока другого пути я не вижу.

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