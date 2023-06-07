Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Подрыв Каховской ГЭС – тема для Греты Тунберг.

Даже если оставить за скобками риски ЗАЭС и краткосрочные проблемы из-за подтопления и размывания, уничтожение военными преступниками ГЭС спровоцирует долгосрочные проблемы – в виде изменений климата.

У нас в СМИ теряется тот факт, что Каховское водохранилище питает не только Северо-Крымский, но и Каховский магистральный канал. Если посмотреть на карту сети каналов, то видно, что две трети Херсонской области (под 400 тыс. га) и четверть-треть Запорожской рискуют остаться без орошаемых полей.

К примеру, Приазовская оросительная система в Мелитопольском районе – почти 97 тыс. га. Это огромные площади и ценнейшие земли. Кормят миллионы людей. Исчезновение водных артерий неизбежно приведет как к изменению культур, так и к формированию более засушливого климата.

Это напрямую касается и Крыма.

Вот тут бы адекватным экологам включиться и разъяснить тем, кто не понимает, что российская агрессия – ужас для экологии и как минимум региональные риски. А с точки зрения продовольственной безопасности – глобальные.

Украинцы жили на этой земле, возделывали ее и планировали жить дальше. На юге Херсонщины комбайны были как космические корабли, майбахи среди комбайнов (их россияне украли прежде всего). В Украине никому в голову не пришло бы вредить всему этому. Тем более – создавать долгосрочные экзистенциальные риски. Даже в страшном сне, даже теоретически.

А вот россиянам – легко. И из-за скотского отношения к чужой земле. И – как вариант – с целью стратегически навредить перед бегством. Чтобы еду покупали в Краснодарском и Ставропольском (откуда, кстати, 205 мотострелковая бригада, подозреваемая в этом военном преступлении) краях.

Создание долгосрочных рисков и совершенно безразличное отношение к будущему территории – еще одно наглядное доказательство, что россияне – не "освободители", а захватчики на нашей земле.

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