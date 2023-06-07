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Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Цей матеріал також доступний українською
Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Советник Министра обороны Украины
07.06.2023, 09:18

Следует активнее разъяснять международному сообществу: экологическая катастрофа приведет к изменению климата.

Подрыв Каховской ГЭС – тема для Греты Тунберг.

Даже если оставить за скобками риски ЗАЭС и краткосрочные проблемы из-за подтопления и размывания, уничтожение военными преступниками ГЭС спровоцирует долгосрочные проблемы – в виде изменений климата.

У нас в СМИ теряется тот факт, что Каховское водохранилище питает не только Северо-Крымский, но и Каховский магистральный канал. Если посмотреть на карту сети каналов, то видно, что две трети Херсонской области (под 400 тыс. га) и четверть-треть Запорожской рискуют остаться без орошаемых полей.

К примеру, Приазовская оросительная система в Мелитопольском районе – почти 97 тыс. га. Это огромные площади и ценнейшие земли. Кормят миллионы людей. Исчезновение водных артерий неизбежно приведет как к изменению культур, так и к формированию более засушливого климата.

Это напрямую касается и Крыма.

Вот тут бы адекватным экологам включиться и разъяснить тем, кто не понимает, что российская агрессия – ужас для экологии и как минимум региональные риски. А с точки зрения продовольственной безопасности – глобальные.

Украинцы жили на этой земле, возделывали ее и планировали жить дальше. На юге Херсонщины комбайны были как космические корабли, майбахи среди комбайнов (их россияне украли прежде всего). В Украине никому в голову не пришло бы вредить всему этому. Тем более – создавать долгосрочные экзистенциальные риски. Даже в страшном сне, даже теоретически.

А вот россиянам – легко. И из-за скотского отношения к чужой земле. И – как вариант – с целью стратегически навредить перед бегством. Чтобы еду покупали в Краснодарском и Ставропольском (откуда, кстати, 205 мотострелковая бригада, подозреваемая в этом военном преступлении) краях.

Создание долгосрочных рисков и совершенно безразличное отношение к будущему территории – еще одно наглядное доказательство, что россияне – не "освободители", а захватчики на нашей земле.

 

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изменения климатаГрета Тунбергкаховская гэс
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