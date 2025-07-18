Реконструкция или новое строительство для социального жилья: преимущества и недостатки
В условиях растущей потребности в доступном жилье, особенно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других социально уязвимых групп, перед органами власти встает важный стратегический вопрос: что эффективнее — реконструкция существующих зданий или новое строительство? Оба подхода имеют свои преимущества и ограничения. Проанализируем ключевые аспекты этого выбора на основе данных международных исследований и практических кейсов.
Преимущества реконструкции
1. Экономическая целесообразность
Реконструкция, как правило, обходится на 20–50% дешевле, чем возведение нового здания. Это объясняется наличием уже существующего каркаса, подключением к инженерным сетям и существующей городской инфраструктурой. Согласно отчету OECD Brick by Brick (2021), модернизация существующего жилого фонда часто является более выгодным решением для создания социального жилья в городах.
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