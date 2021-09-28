Российская церковь выбрала идти в раскол

Когда Православная церковь Украины получала свое признание в православном мире и свою автокефалию, мы все понимали: это событие войдет в украинскую историю. А автор этих строк набрался смелости и предположил — возможно, не только украинскую.

Похоже, что так и будет.

23-24 сентября 2021 года, прошло заседание Синода Русской православной церкви. Что он решил, можете прочитать ниже.

ЖУРНАЛ №60 заседания Священного Синода от 23-24 сентября 2021 года ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать прибытие в Киев Патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской Православной Церкви грубым нарушением канонов, в частности, 3-го правила Сардикийского Собора и 13-го правила Антиохийского Собора. 2. Осудить продолжающиеся антиканонические деяния Константинопольского Патриарха, направленные на разрушение единства Православия. 3. Отметить сугубо политический характер состоявшегося визита Патриарха Варфоломея, обнаруживающий его зависимость от внешних по отношению к Церкви сил. 4. Сохраняя благодарную память о заслугах Святой Константинопольской Церкви в деле просвещения Руси светом Христовой веры, подчеркнуть, что благородные подвиги приснопамятных Святейших Патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии. 5. Отметить, что, поддержав раскол на Украине, Патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером. 6. Подтвердить верность Московского Патриархата нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, его сохраняющуюся открытость к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации. Подчеркнуть, что ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий. 7. Выразить поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, архипастырям, пастырям и всей полноте Украинской Православной Церкви в их стоянии за истину, в их верности каноническому единству Церкви.

Что это значит

Это не просто подготовка к разрыву отношений со Вселенским патриархатом. Они уже разорваны. Это заявка на провозглашение Вселенского патриарха Варфоломея еретиком и оглашение ему анафемы. А следовательно — на разрыв взаимоотношений не только с ним, но и с любой церковью, которая поддержит с ним общение.

То есть со всем православным миром вне России. По предыдущим попыткам создать в мировом православии "оппозицию" Вселенскому патриарху мы знаем, что у россиян нет лоялистов, готовых уходить за ними в раскол. Уж пошто лояльна к Москве Сербская церковь, но и она не готова ради симпатий Кремля и Чистого переулка — места резиденции московского патриарха — предать тысячелетнюю традицию.

По-хорошему, не должна это делать и Москва. Это выстрел себе в ногу.

Проблема в том, что стратегия Кремля, которой вынуждена следовать и подконтрольная ему церковь — стратегия максимального обострения конфликта. Если что не по-нашему — пугай давлением, если давление не напугало — пугай вторжением, если и после этого шлют подальше — пугай ядерными ракетами. Ядерных ракет у Московского патриархата нет, поэтому они достали их канонический аналог и грозно им потрясают. Как говорил один герой классического российского телесериала — "я дурак, бросай оружие!".

Но бывает, что супостат не ведется и на это. Тогда остается только стрельба по собственным ногам. "Дать заднюю" патриарх Московский уже просто не может — тогда под ним просядет кресло и его функция в российской власть-системе перейдет кому-то более грозному. Хоть Тихону Шевкунову, хоть Рамзану Кадырову — лишь бы умел громко бить туфлей по трибуне и делать страшное лицо. Рельсы, по которым едет паровоз РПЦ, проложили в Кремле, и пусть глаза машиниста уже квадратны от ужаса, затормозить не в его силах — сзади комиссар в сане митрополита.

Что будет, если они доведут свое дело до конца? Раскол, сопоставимый с Великой схизмой 1054 года. РПЦ, церковь, претендующая на звание крупнейшей по численности верующих православной церкви (насколько это обоснованно — другой вопрос), вынуждена будет разорвать отношения с четырнадцатью другими. С точки зрения политики это будет означать ее отказ от роли инструмента российской мягкой силы за рубежом и превращение в локальное Министерство православия. С точки зрения религии — российские верующие окажутся за бортом мирового православия в какой-то отдельной кремлеславной церкви.

С другой стороны — а будет ли это новым расколом или фиксацией уже случившегося? Не превратилась ли Русская православная церковь во что-то совершенно отдельное от мирового православия? Не воспитала ли она в себе достаточную инаковость, чтобы говорить о новом исповедании если не в плане канонов, то в отношении церковного устройства и пастырской практики?

Что это будет означать для Украины? В Синоде принимал участие митрополит Онуфрий — предстоятель Московского патриархата в Украине. В случае оформления нового раскола в мировом православии его конфессии будет уже сложнее убеждать, что они — Украинская православная церковь, поскольку под вопросом в этом словосочетании окажется все больше слов. Равно как и то, что они претендуют на историческое наследие древней Киевской митрополии.

С другой стороны, после такого жеста со стороны Москвы следует ожидать новых признаний Православной церкви Украины со стороны мировых поместных церквей. Если Москва сама себя отделяет, какой смысл обращать внимания на ее возражения?

Возможно, этот сценарий и не будет воплощен в жизнь. Возможно, Русская православная церковь в последний момент выработает какой-то гибридный вариант, не уходя в раскол полностью и оставляя возможность сослужения с другими церквями.

Но пока что все идет к радикальному сценарию.

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Публикуется с разрешения автора

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