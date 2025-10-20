Мнение
Санкционные активы: репутационный риск или инвестиционная возможность
Грета Маренич
руководительница проекта Prozorro.Продажи на E-Tender
Санкционное имущество. Понятие, которое годами ассоциируется с проблемами, судебными баталиями и рисками. Но оправдано ли такое восприятие? Развенчиваем мифы и снимаем репутационное проклятие, ведь санкционные активы — это уникальный ресурс для инвестиций.
До введения санкций большинство таких предприятий работали как полноценный бизнес: производили продукцию, имели клиентов и генерировали прибыль. Сегодня же эти активы становятся доступными для инвесторов, и именно это делает их одними из самых интересных лотов на Prozorro.Продажи.
О рисках, выгодах и механизмах попадания санкционного имущества на аукционы — далее.
