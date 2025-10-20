Санкційні активи: репутаційний ризик чи інвестиційна можливість
Санкційне майно. Поняття, яке роками асоціюється з проблемами, судовими баталіями та ризиками. Але чи виправдане таке сприйняття? Розвінчуємо міфи та знімаємо репутаційне прокляття, адже санкційні активи – це унікальний ресурс для інвестицій, зокрема, через акредитовані майданчики, як-от E-Tender, де інвестори можуть отримати кваліфіковану підтримку для участі в електронних аукціонах.
До накладення санкцій більшість таких підприємств працювали як повноцінний бізнес: виробляли продукцію, мали клієнтів і генерували прибутки. І саме це робить їх одними з найцікавіших лотів на Prozorro.Продажі.
Про ризики, вигоди та механізми потрапляння санкційного майна на аукціони – далі.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)