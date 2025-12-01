Освітня система не може і не повинна бути ізольованою від глобальних викликів (технології, війна, ринок праці, інформаційне навантаження), які змушують переосмислювати підходи до навчання. Діти народжуються за нової цифрової реальності, вони одержують інформацію не тільки з підручника, а з тисячі джерел, і мислять не "уроками", а зв'язками. Це вимагає появи нової школи – не лише модернізованої, а й переосмисленої.

LIGA.net продовжує цикл публікацій про нові тренди у сучасній освіті, які сьогодні входять у повсякденну практику українських шкіл.

Навчання через дію – не нова педагогічна ідея, але сьогодні вона переходить у категорію ключових освітніх трендів. У попередніх матеріалах серії ми говорили про персоналізацію та інтегрованість, а тепер переходимо до того, як знання перетворюються на досвід.

Дитина засвоює найкраще не тоді, коли слухає, а коли робить: експериментує, досліджує, створює, помиляється, аналізує і пробує знову. Це може бути все: від вирощування кристалів на уроках природничих наук до створення настільної гри на історичну тему чи збирання простих електронних схем на фізиці.

