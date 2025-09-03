Помилки будуть завжди. Але здатність їх визнавати й виправляти повертає довіру набагато краще, ніж імітація бездоганності

У кризі інституцію завжди характеризує не те, що вона декларує, а те, як вона діє у конкретній ситуації. Іноді це ситуація зовсім буденна: поселити студентку в гуртожиток чи ні. Але саме в таких дрібницях видно, що є цінності для інституції – справжній компас чи декоративний банер.

Остання історія з Українським католицьким університетом – лише один приклад. Формально студентці відмовили у поселенні через конкурс і обмежену кількість місць. Неформально – через емодзі ЛГБТ у профілі соцмереж.

І ось тут проявився класичний інституційний шпагат: у цьому випадку між католицькою традицією й образом європейського прогресивного університету.

