Армия – это не однородная масса в форме, а система, которая нуждается в мыслящих, решительных, разных

В Украине военная служба до сих пор воспринимается исключительно как операции на передовой. Поэтому многие специалисты не видят себя в армии – и боятся даже подумать о мобилизации. На самом деле для них существует множество тыловых вакансий, где можно работать в относительно гражданском режиме.

Почему мы упрощенно представляем военную службу?

С начала полномасштабного вторжения образ защитника или защитницы отождествляется с героической фигурой: человек с оружием, в окопе, под огнем. Эта визуализация вызывает гордость и благодарность. Но одновременно упрощает представление об армии как сложной, многокомпонентной системе.

За боевым образом исчезает целый тыл. Часто гражданские не знают, сколько существует военных должностей и на что влияет работа логистов, связистов, водителей, айтишников, медиков, аналитиков в армии. Спрос на специалистов с гражданскими компетенциями в армии есть: бухгалтеры, менеджеры, техспециалисты – все эти должности сегодня нужны Силам обороны. Но из-за суженного видения армии как исключительно боевой структуры большинство людей не видят себя в армии – или видят только как пехотинца с автоматом.

