Армія – це не однорідна маса у формі, а система, яка потребує мислездатних, рішучих, різних

В Україні військова служба й досі сприймається винятково як операції на передовій. Через це багато фахівців не бачать себе у війську – і бояться навіть подумати про мобілізацію. Насправді ж для них існує безліч тилових вакансій, де можна працювати у відносно цивільному режимі.

Чому ми спрощено уявляємо військову службу?

Від початку повномасштабного вторгнення образ захисника чи захисниці ототожнюється з героїчною фігурою: людина зі зброєю, в окопі, під вогнем. Ця візуалізація викликає гордість і вдячність. Але одночасно спрощує уявлення про армію як складну, багатокомпонентну систему.

За бойовим образом зникає цілий тил. Часто цивільні не знають, скільки існує військових посад і на що впливає робота логістів, зв’язківців, водіїв, айтівців, медиків, аналітиків у війську. Попит на фахівців з цивільними компетенціями у війську є: бухгалтери, менеджери, техспеціалісти – усі ці посади сьогодні потрібні Силам оборони. Але через звужене бачення армії як винятково бойової структури більшість людей не бачать себе у війську – або бачать лише як піхотинця з автоматом.

