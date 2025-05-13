Критическая публикация о проблемах, связанных с чрезмерными регуляциями судебно-экспертной деятельности со стороны Министерства юстиции Украины, вызвала (и это следует всячески приветствовать) ответ представителя Министерства.

В своей колонке автор указал на закрытость реестра судебных экспертиз и невозможность проверки обоснованности выводов экспертов без доступа к примененной ими методике судебной экспертизы, а также написал об отрыве ведомственноподчиненной системы экспертного обеспечения правосудия от наработок академической науки и передовых прикладных технологий – по нашему убеждению, отрыв от академической науки может быть причиной низкого качества аттестованных Минюстом методик судебных экспертиз.

В ответной статье представительница Министерства юстиции утверждала обратное: реестр методик судебных экспертиз открыт, и именно Министерство поддерживает активные международные контакты, регулярно проводит открытые профессиональные мероприятия – семинары, конференции, круглые столы. На этом основании экспертное мнение представительница Минюста назвала недостоверным, а утверждения – необоснованными.

Обсудив с коллегами-экспертами и адвокатами обе публикации, хотим отметить, что эти две публикации отражают два разных мира.

Один – мир реальных участников судебных процессов, адвокатов и экспертов.

Другой – мир чиновников, создающих регуляции для участников этой деятельности.

И эти два мира отличаются между собой, в частности, представлением об открытости и доступности реестра методик судебных экспертиз, а также соответствием аттестованных методик судебных экспертиз как научным требованиям, так и возможностям академической науки и современных технологий.

Судите сами. Если адвокату или эксперту для конкретного дела нужно получить текст методики судебной экспертизы здесь и сейчас, это невозможно сделать в один или два клика на компьютере. Для этого нужно писать полноценный запрос в Министерство юстиции и ждать ответа – будет предоставлен доступ или нет? Такой порядок представительница Минюста считает приемлемым, в ее восприятии именно так должна выглядеть "доступность и открытость".