Критична публікація про проблеми, пов’язані з надмірними регуляціями судово-експертної діяльності з боку Міністерства юстиції України, викликала (і це слід всіляко вітати) відповідь представника Міністерства.

У своїй колонці автор вказав на закритість реєстру судових експертиз і неможливість перевірки обґрунтованості висновків експертів без доступу до застосованої ними методики судової експертизи, а також написав про відрив відомчопідпорядкованої системи експертного забезпечення правосуддя від напрацювань академічної науки та передових прикладних технологій – на наше переконання, відрив від академічної науки може бути причиною низької якості атестованих Мінюстом методик судових експертиз.

У статті-відповіді представниця Міністерства юстиції стверджувала протилежне: реєстр методик судових експертиз є відкритим, а саме Міністерство має активні міжнародні контакти, регулярно проводить відкриті професійні заходи – семінари, конференції, круглі столи. На цій підставі експертну думку представниця Мінюсту назвала недостовірною, а твердження – необґрунтованими.

Обговоривши з колегами-експертами та адвокатами обидві публікації, маємо зазначити, що ці дві публікації відображають два різні світи.

Один – світ реальних учасників судових процесів, адвокатів та експертів.

Інший – світ чиновників, які створюють регуляції для учасників цієї діяльності.

І ці два світи відрізняються між собою, зокрема, що стосується поняття відкритості та доступу до реєстру методик судових експертиз, а також відповідності атестованих методик судових експертиз як науковим вимогам, так і можливостям академічної науки та сучасних технологій.

Судіть самі. Якщо адвокату чи експерту для конкретної справи потрібно отримати текст методики судових експертиз тут і зараз, то це не можна зробити в один чи два кліки на комп’ютері. Для цього потрібно писати повноцінний запит в Міністерство юстиції і чекати на відповідь – чи буде наданий доступ, чи ні? Такий порядок представниця Мінюсту вважає прийнятним, в її сприйнятті саме так має виглядати "доступність і відкритість".