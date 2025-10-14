Украинское образование без ориентиров: почему подростки теряют мотивацию учиться
Миф об образовании как о формальности
Сегодня все больше украинских подростков ставят под сомнение ценность образования. Для них университет – уже не символ успеха, а скорее формальность, нужная родителям, но не для жизни.
Это тревожный сигнал: молодежь постепенно теряет связь между потребностью в обучении и реальностью. В социальных сетях царит культ быстрого успеха – "скилы важнее диплома", "можно зарабатывать без образования". Но за этими историями стоит упрощенная картинка, в которой не видно, что именно образование формирует фундамент – критическое мышление, командную работу, умение анализировать и принимать решения.
Цифры растут, а желание учиться уменьшается
