Профориентация не может быть эпизодической. Она должна быть системной частью образовательного процесса

Миф об образовании как о формальности

Сегодня все больше украинских подростков ставят под сомнение ценность образования. Для них университет – уже не символ успеха, а скорее формальность, нужная родителям, но не для жизни.

Это тревожный сигнал: молодежь постепенно теряет связь между потребностью в обучении и реальностью. В социальных сетях царит культ быстрого успеха – "скилы важнее диплома", "можно зарабатывать без образования". Но за этими историями стоит упрощенная картинка, в которой не видно, что именно образование формирует фундамент – критическое мышление, командную работу, умение анализировать и принимать решения.

Цифры растут, а желание учиться уменьшается

