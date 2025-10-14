Українська освіта без орієнтирів: чому підлітки втрачають мотивацію вчитися
Міф про освіту як про формальність
Сьогодні дедалі більше українських підлітків ставлять під сумнів цінність освіти. Для них університет – уже не символ успіху, а радше формальність, потрібна для батьків, але не для життя.
Це тривожний сигнал: молодь поступово втрачає зв’язок між потребою навчання і реальністю. У соціальних мережах панує культ швидкого успіху – "скіли важливіші за диплом", "можна заробляти без освіти". Але за цими історіями стоїть спрощена картинка, у якій не видно, що саме освіта формує фундамент – критичне мислення, командну роботу, вміння аналізувати та ухвалювати рішення.
Цифри зростають, а бажання вчитися – зменшується
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (2)