Профорієнтація не може бути епізодичною. Вона має стати системною частиною освітнього процесу

Міф про освіту як про формальність

Сьогодні дедалі більше українських підлітків ставлять під сумнів цінність освіти. Для них університет – уже не символ успіху, а радше формальність, потрібна для батьків, але не для життя.

Це тривожний сигнал: молодь поступово втрачає зв’язок між потребою навчання і реальністю. У соціальних мережах панує культ швидкого успіху – "скіли важливіші за диплом", "можна заробляти без освіти". Але за цими історіями стоїть спрощена картинка, у якій не видно, що саме освіта формує фундамент – критичне мислення, командну роботу, вміння аналізувати та ухвалювати рішення.

Цифри зростають, а бажання вчитися – зменшується