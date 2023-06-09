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Українці стали оптимістичнішими, ніж до війни

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Українці стали оптимістичнішими, ніж до війни

Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research
09.06.2023, 09:17

Суспільство перебуває в ситуації мобілізації внутрішніх ресурсів. Згідно з опитуваннями, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку, покращилися.

Українці стали оптимістичнішими. Опитування "Барометр якості життя", проведене спільно з  Європейською Бізнес Асоціацією, показало: і оцінки якості життя, і напрямки розвитку, і рівень стресу покращилися. Причому в порівнянні з довоєнним періодом. Якщо до війни більшість людей відповідала на запитання "Чи у вірному напрямку рухається держава?" несхвально і була песимістично налаштована, то зараз українці в повсякденному житті більш позитивно оцінюють те, що мають. 

Це свідчить про те, що суспільство перебуває в ситуації мобілізації внутрішніх ресурсів.

Критично важливі категорії якості життя навіть попри війну отримали позитивні оцінки. Майже половина опитаних задоволені якістю соціального життя, близько третини — роботою, правовим полем та регулюванням у державі, освітньою системою і досвідом життя в Україні загалом.

Місцем роботи задоволені третина людей. У бізнесменів цей показник вдвічі вищий. Інше дослідження Gradus Research також демонструє, що люди переконані, що просто роблячи свою справу добре, вони допомагають країні в поточній ситуації.

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Щодо регіонального розподілу, бачимо що найвищий рівень задоволеності у Києві та Західному регіоні. Найвища незадоволеність роботою на Півдні, Сході, Півночі. Тобто це ті регіони, які напряму постраждали від війни та найбільше відчувають наслідки.

Важливо, що найактивніша частка працюючих залишається в Україні. А фактори, які позитивно оцінюються найменше, – некритичні у міграційних настроях. Йдеться про систему охорони здоров’я, рівень безпеки в країні та екологію. Ключовими драйверами для повернення тих, хто наразі залишається за кордоном, будуть закінчення війни, підвищення стандартів життя та рівня доходу.

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