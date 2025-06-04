Инклюзия в трудоустройстве часто звучит как нечто "социальное", гуманитарное. Но это ошибочная рамка

По официальной статистике, в Украине проживают более 2,8 млн людей с инвалидностью. Из них примерно 68% — люди трудоспособного возраста. То есть свыше 2 млн украинцев, которые потенциально могут и хотят работать. Но только каждый шестой из них имеет работу.

На фоне кадрового дефицита, вызванного мобилизацией, миграцией и старением населения, это выглядит парадоксально. У нас есть огромный неиспользуемый резерв — и мы упорно его игнорируем. Почему?

Это не о милосердии — это об экономике

Инклюзия в трудоустройстве часто звучит в публичном дискурсе как что-то "социальное", гуманитарное, о жалости или доброй воле. Но это ошибочная рамка. На самом деле это об эффективном использовании человеческого потенциала. Успешные экономики – от Германии до Канады – годами доказывают, что открытый и доступный рынок труда увеличивает ВВП, снижает затраты на социальную поддержку и способствует инновациям.

Барьеры сильнее мотивации

Большинство людей с инвалидностью, с которыми мы работаем, не ищут льгот – они ищут работу. Но часто сталкиваются с невидимыми (а иногда и вполне видимыми) барьерами:

физическими (отсутствие лифта или пандуса);

информационными (вакансии без описания условий труда);

техническими (системы, нечитаемые экранными программами);

а главное – барьерами в отношении: "а справится ли он/она?", "это слишком сложно", "нам будет дорого адаптировать".

Добавим сюда устаревшую систему идентификации инвалидности, отсутствие карьерного сопровождения, бюрократию центров занятости и полную невидимость инклюзивных вакансий на рынке.

Что с этим делать?

Мы в Лиге Сильных провели исследование, серию фасилитированных сессий и создали Каталог решений в сфере инклюзивного трудоустройства – практический документ, в котором собраны конкретные шаги для бизнеса, общин и государства.

Речь не о том, чтобы "пожалеть" человека с инвалидностью. Речь о том, чтобы:

внедрить понятие "разумного приспособления" в законодательство и объяснить работодателям, что это означает;

в законодательство и объяснить работодателям, что это означает; компенсировать расходы на адаптацию рабочих мест, ведь бизнес не всегда может сделать это самостоятельно;

ведь бизнес не всегда может сделать это самостоятельно; запустить систему карьерного сопровождения, потому что не всем нужен "стандартный" подход;

потому что не всем нужен "стандартный" подход; изменить публичную риторику – наконец увидеть в людях с инвалидностью коллег, потенциальных предпринимателей и поставщиков услуг.

Рынок труда – это не благотворительность

Включение людей с инвалидностью в рынок труда – не социальная подачка. Это – инвестиция в устойчивость экономики. Это – ответ на кадровый кризис. Это – о зрелом обществе, которое не отсекает кого-то из-за предвзятости.

На данный момент украинская экономика не может позволить себе игнорировать 2 млн потенциальных работников. Пора перестать воспринимать инклюзию как "социальную тему" – и начать говорить о ней языком развития, эффективности и перемен.

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