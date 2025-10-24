Вдвое хуже, чем в Албании: как живет украинский учитель

В два раза меньше, чем в Албании, в три — чем в Болгарии, в четыре — чем в Чехии, в пять — чем в Бельгии, в шесть — чем в Нидерландах, в семь — чем в Швейцарии и в восемь раз меньше, чем в Люксембурге, — столько по паритету покупательной способности зарабатывают школьные учителя в Украине. Почему?

На графике (источник) показан размер годовой зарплаты начинающего школьного учителя в разных странах Европы. Речь идет о зарплате, рассчитанной на основе паритета покупательной способности, то есть с учетом стоимости жизни. Иными словами, на графике уже сопоставимые цифры. Так где же учителя живут лучше, получая больше, и где — хуже, получая меньше, если учитывать стоимость жизни?

Источник: OECD

Лучше всего учителя живут в Люксембурге, Швейцарии и Нидерландах. Хуже всего — в Албании, Словакии и Сербии.

А что у нас, в Украине? Зарплата начинающего учителя составляет около 2000 евро в год, это примерно 6000 евро по паритету покупательной способности — вдвое меньше, чем в Албании.

То есть украинские учителя живут в два раза хуже своих коллег в Албании! Почему, если работают они гораздо лучше? Ведь по результатам теста PISA украинские школьники имеют 441 балл по математике, 428 по чтению и 450 по естественно-научным дисциплинам.

А какие результаты у школьников из Албании? 368 по математике, 358 по чтению и 352 по естественным наукам. Показатели украинских детей значительно выше, так почему же украинские учителя получают в два раза меньшую зарплату по паритету покупательной способности, чем учителя в Албании?

Это парадокс, очевидная социальная несправедливость, которую многие годы игнорировало государство.

