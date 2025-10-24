Удвічі гірше, ніж в Албанії: як живе український вчитель

Удвічі, ніж в Албанії, утричі, ніж в Болгарії, вчетверо, ніж в Чехії, уп'ятеро, ніж в Бельгії, ушестеро, ніж в Нідерландах, усемеро, ніж у Швейцарії, і увосьмеро менше, ніж в Люксембурзі, посилаючись на паритет купівельної спроможності, отримують за свою роботу вчителі шкіл в Україні: чому?

На графіку (джерело) вказано розмір річної заробітної плати вчителя-початківця школи в різних країнах Європи. Йдеться про зарплату, розраховану на базі паритету купівельної спроможності, тобто з урахуванням вартості життя. Тобто на графіку вже співставні цифри. Отже, де вчитель живе краще, отримуючи більше, і де живе гірше, отримуючи менше з урахуванням вартості життя?

Джерело: OECD

Найкраще вчителі живуть у Люксембурзі, Швейцарії та Нідерландах. Найгірше – в Албанії, Словаччині й Сербії.

А що у нас, в Україні? Зарплата вчителя-початківця становить близько 2000 євро на рік, це приблизно 6000 євро за паритетом купівельної спроможності, що удвічі менше, ніж в Албанії.

Тобто вчителі в Україні живуть удвічі гірше за своїх колег в Албанії! Чому, якщо вони працюють значно краще, адже за результатами тесту PISA українські школярі мають бал 441 з математики, 428 з читання та 450 з природничо-наукових дисциплін?

А що показали школярі з Албанії? 368 з математики, 358 з читання та 352 з природничо-наукових дисциплін. Показники українських дітей значно кращі, так чому ж тоді українські вчителі отримують вдвічі меншу зарплату за паритетом купівельної спроможності, ніж вчителі в Албанії?

Це парадокс, очевидна соціальна несправедливість, яку багато років ігнорувала держава.

