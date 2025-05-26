В современных условиях глобальной нестабильности — от геополитических кризисов до резких колебаний рынков — даже ведущие компании рискуют оказаться в "стратегическом ступоре": бесконечные обсуждения откладывают решения, а конкуренты идут вперед.

В таких ситуациях опытные ветераны-лидеры, закаленные в экстремальных условиях, демонстрируют впечатляющие результаты. Согласно исследованию Benmelech & Frydman (NBER No. 19782, 2014) компании под руководством CEO с военным прошлым:

инвестируют на 8–10 % осторожнее, оптимизируя капитал,

сокращают расходы на R&D на 10,7 %, концентрируясь на наивысшей окупаемости,

удерживают уровень задолженности на 5–6 % ниже среднего по отрасли,

и в кризис теряют лишь 30% рыночной капитализации активов (сохраняя 70% стоимости), одновременно снижая риск финансовых нарушений на 70%.

Читайте также Пять советов, как ветеранам вернуться к работе

Эти данные доказывают: "combat-tested leadership" — не лозунг, а проверенная стратегия. Когда традиционные методы перестают работать, именно навыки ветеранов обеспечивают мгновенное принятие четких решений и надежную защиту бизнес-капитала.

Не спрашивайте, как адаптировать ветеранов к бизнесу. Спрашивайте, как адаптировать бизнес к лидерству, которое уже научилось выживать и вести за собой.

Управленческий кризис — это не про знания. Это про отсутствие решений