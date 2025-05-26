У сучасних умовах глобальної нестабільності — від геополітичних криз до різких коливань ринків — навіть провідні компанії ризикують опинитися в "стратегічному ступорі": нескінченні обговорення відсувають рішення, а конкуренти поспішають уперед.

У цих ситуаціях досвідчені ветерани-лідери, загартовані в екстремальних умовах, демонструють разючі результати. Згідно з дослідженням Benmelech & Frydman (NBER No. 19782, 2014) фірми під керівництвом CEO з військовим минулим:

інвестують на 8–10 % обережніше, оптимізуючи капітал,

скорочують витрати на R&D на 10,7 %, фокусуючись на найвищому ROI,

утримують заборгованість на 5–6 % нижче галузевого середнього,

і в кризу втрачають лише 30% ринкової капіталізації активів (зберігаючи 70% вартості), водночас знижуючи ризик фінансових порушень на 70%.

Ці дані доводять: "combat-tested leadership" — не гасло, а випробувана на практиці стратегія. Коли традиційні методи стають неефективними, саме навички ветеранів здатні забезпечити миттєве ухвалення чітких рішень і надійний захист бізнес-капіталу.

Не питайте, як адаптувати ветеранів до бізнесу. Питайте, як адаптувати бізнес до лідерства, яке вже навчилося виживати і вести.

Управлінська криза — це не про знання. Це про відсутність рішень