Возвращение коррупции на торгах: на очереди – спортивная сфера. Кому это выгодно

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3075 "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту". Він виводить з-під спрощеної процедури закупівель послуги для проведення заходів фізкультури та спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних у міжнародних спортивних заходах.

Автори пропонують не застосовувати до перерахованих заходів спрощену процедуру закупівель. Вони обґрунтовують це критичною ситуацією з процедурою закупівель різних послуг для національних збірних команд України, зокрема щодо їх участі у спортивних змаганнях.

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Законопроєкт загрожує тим, що у спортивних закупівлях можуть поширитися корупційні зловживання з підставними фірмами і махінаціями. Більше того, у висновку Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики йдеться про те, що законопроєкт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Трохи історії. Навіщо ж були введені спрощені закупівлі

Спрощені закупівлі — це нововведення закону "Про публічні закупівлі", нова редакція якого введена в дію лише у квітні цього року. Це ті самі відкриті торги, але у так званих "допорогових" закупівлях, коли їхня сума коливається від 50 000 грн і до обов'язкового порогу для відкритих торгів у 200 000 грн. Вони відбуваються із менш тривалими строками проведення.

Безліч замовників оголошували замість відкритих торгів закупівлі з близькими до порогів сумами — 190 000 -199 000 грн, нерідко при тому ще й ділячи закупівлю на частини. До того ж переважна більшість усіх закупівель в Україні відбувається саме на "допорогах", оскільки тут не потрібно ні проводити аукціон, ні викладати у систему Прозорро купу документів, а найголовніше — перемогу спокійно можна віддавати потрібному підприємцю чи компанії, хоч учора створеній та без працівників (яскравий приклад: будівництво доріг на Тернопільщині шматками по 40 м, кожен з яких закуповувався допорогово сумнівною фірмою).

Спрощені закупівлі повинні усувати такі зловживання вже на "допорогових" закупівлях, оскільки, як і при відкритих торгах, тут тепер з’являться вимоги опублікування тендерної документації, вимога проведення аукціону, і вимоги до учасників, право на оскарження дій замовника, обов’язковість оприлюднення договору про закупівлю та інших документів.

Чим загрожує законопроєкт

Складається враження, що автори законопроєкту про виведення спортивних закупівель з-під спрощеної процедури прагнуть зберегти можливості для описаних корупційних зловживань хоча при закупівлі послуг для фізичної культури і спорту. При цьому абсолютно незрозуміло, чи мають на увазі будь-які послуги, пов'язані зі спортом, чи якісь конкретні.

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Адже, наприклад, поточний ремонт спортзалу у школі теж можна вважати закупівлею послуг для потреб фізичної культури і спорту. Так, ще до введення спрощених закупівель, Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України замовила на "допорогових" торгах у ТОВ "Адамаріс Девелопмент" поточний ремонт спортзалу по вул. Генерала Грекова, 1, у Львові за 198 936 грн, що лише на тисячу грн менше від порогової суми. Чому обрано саме цю фірму, що саме потрібно ремонтувати та який кошторис — незрозуміло.

Аналогічно, Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради замовило у ТОВ "АРМ-БУД ПЛЮС" за 199 000 грн ремонт басейну в одній із спортивних шкіл. Чому саме ця фірма стала переможцем, що конкретно потрібно зробити, у які терміни та за які ціни — невідомо, оскільки у системі Прозорро відсутній договір про закупівлю.

Такі ж корупційні ризики через відсутність інформації та економічні ризики через відсутність конкуренції бачимо при закупівлях проживання і харчування для спортсменів, їхньому перевезенні, оренді спортзалів, організації змагань тощо.

Тому вбачається, що "критичність ситуації" із закупівлями, про яку говорять автори законопроєкту, можна пояснити зовсім не складністю чи тривалістю процедур закупівель, а радше корупційними проявами замовників при їх проведенні, що відбиває у чесного бізнесу будь-яке бажання участі у таких торгах. А це лише підтверджує наявну проблему і необхідність її вирішення.



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