Дефіцит кадрів. Де знайти людей – наразі є пʼять рішень
Наскільки проблема серйозна
У листопаді 2024 року Європейська бізнес-асоціація, яка об’єднує понад 1000 українських компаній, провела дослідження ринку праці. 71% опитаних компаній відповіли, що їм бракує працівників. Хоча 87% підвищили зарплати.
Тоді ж Інститут економічних досліджень оприлюднив своє опитування, де частка підприємств, які назвали брак робочої сили перешкодою, зросла з 57% до 64%. І у переліку перешкод для ведення бізнесу такий пункт як "брак робочої сили" піднявся на 1-ше місце та обійшов таку причину як "небезпечно працювати". Тобто під час гарячої фази війни більшість опитаних компаній проблему з кадрами назвали більшою проблемою, ніж російські ракети.
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