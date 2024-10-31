За останні місяці в Україні почастішали випадки обшуків у бізнесу, і їх виконавцем часто виступає Бюро економічної безпеки (БЕБ). У багатьох підприємців виникає логічне питання: чому цей орган раптом став настільки активним?

Від самого початку існування БЕБ піддається гострій критиці. І причини тут доволі очевидні: неякісний відбір кадрів та відсутність належної підготовки нових працівників. Близько 60% працівників раніше працювали у податковій міліції, СБУ. Значна частина працівників БЕБ не має достатнього досвіду для ведення складних економічних розслідувань.