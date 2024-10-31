Кількість обшуків бізнесу уже бʼє рекорди – чому насправді так активізувалося БЕБ?
Дмитро Никифоров
член Ради Комітету Асоціації правників України з кримінального та кримінально-процесуального права, адвокат, партнер ЮФ Bargen
За останні місяці в Україні почастішали випадки обшуків у бізнесу, і їх виконавцем часто виступає Бюро економічної безпеки (БЕБ). У багатьох підприємців виникає логічне питання: чому цей орган раптом став настільки активним?
Від самого початку існування БЕБ піддається гострій критиці. І причини тут доволі очевидні: неякісний відбір кадрів та відсутність належної підготовки нових працівників. Близько 60% працівників раніше працювали у податковій міліції, СБУ. Значна частина працівників БЕБ не має достатнього досвіду для ведення складних економічних розслідувань.
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