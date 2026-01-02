Тема дня
Буданов очолив Офіс президента – перші висновки та прогнози
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Маріам Оганнисян
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України.
Буданов – один з небагатьох дійсно наближених до президента людей. Що змінює та кому обіцяє проблеми його призначення – пояснюємо коротко.
Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)