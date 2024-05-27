Тільки так ми можемо пояснити всьому світові, яку поведінку Україна вважає бажаною, а яку небажаною

Російська імперська псевдоопозиція – це наші непримиренні вороги, як би вони на словах не були проти війни. Тому що вони мріють про те, щоб просто посісти місце путіна, а далі, як ми знаємо, Крим не бутерброд.

Водночас нам потрібні люди, які візьмуть на себе відповідальність за майбутнє територій по той бік поребрика.

Це означає, що нам доведеться навчитися розрізняти між корисними і шкідливими росіянами. Підтримувати перших і ганьбити других. Тільки так ми можемо пояснити всьому світові, яку поведінку Україна вважає бажаною, а яку небажаною.

Позиція "всі однакові" програшна, і не лише тому, що її не розуміє світ, а й тому, що нам тоді доведеться самим наводити лад на північних теренах, замість відновлювати й розвивати Україну.

Чітка публічна позиція з приводу української перемоги й російської поразки, щодо відновлення територіальної цілісності й покарання злочинців, щодо покаяння передусім за власні попередні судження, активна допомога ЗСУ грошима або власними збройними зусиллями, чітка позиція щодо деімперіалізації та деколонізації РФ – це вхідний квиток до подальшої розмови. Всі інші – за російським військовим кораблем.

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