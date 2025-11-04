Війна постійно змінює географію України. Ніде це не проілюстровано так чітко, як на контрасті між двома її великими містами – Харковом на сході та Львовом на заході.

Повномасштабне вторгнення змістило населення та виробництва в Україні на більш безпечний захід, пише британське ділове видання The Economist. Поки Харків зазнає невпинних втрат, Львів, попри війну, виграє від припливу людей, грошей та бізнесів.

Майбутнє найбільших міст України залежить від того, наскільки там буде безпечно й наскільки далеко вони від Росії та окупації. LIGA.net переповідає статтю коротко.