Кількість безпритульних домашніх улюбленців зросла з початку повномасштабного вторгнення. За даними UPAW, зараз нараховується близько 140 000 безхатніх тварин

Зменшення кількості безпритульних тварин можливе через популяризацію адопції – коли люди із задоволенням беруть безпритульних улюбленців із притулків. Системні зрушення можливі завдяки співпраці притулків, суспільства та бізнесу. Люди мають цікавитись темою, поглиблювати свої знання щодо правильної адопції та ділитись власним позитивним досвідом з іншими.

Притулки мають покращувати умови для хвостиків та розвивати процеси своєї роботи так, аби адопція все більше набувала системності. А бізнес має ділитися знанням у власне побудові цих процесів, які є для нього органічними, а також підтримувати через інвестиції та сприяти розв'язанню питання завдяки низці освітніх, комунікаційних та креативних медіапроєктів. Такий комплексний підхід допоможе знайти сім'ї більшій кількості тварин і зменшить кількість безпритульних.

Адопція створює нерозривний зв'язок між людьми та їхніми новими чотирилапими друзями, які, відчуваючи турботу, знаходять нове щастя та любов. Тварини допомагають у розвитку людини, виховуючи в ній найкращі почуття та навчаючи терпіння та емпатії як члени сім'ї, що приносять в дім радість та нове життя.

Вплив появи чотирилапого на психологічний стан та звички людини:

Регулярна фізична активність: якщо ви прихистили песика, то вам точно буде гарантована фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі. І це не тільки через непосидючість хвостика, але й елементарно від базових потреб чотирилапих. Шукайте позитив: як мінімум у вас буде З прогулянки на день на свіжому повітрі, щоб вберегти свій килим. Розпорядок дня: догляд за твариною вимагає розпорядку та регулярності, що може допомогти власникам стати організованішими в інших аспектах життя. Відповідальність: свідоме ставлення до добробуту тварин сприяє виникненню відчуття надійності, що може позитивно вплинути на взаємні стосунки та кар'єрне зростання. Спілкування та соціалізація: петперенти часто спілкуються між собою під час прогулянок, що сприяє розвитку соціальних навичок та розширенню кола оточення. Емоційний стан: домашні улюбленці не лише стають відданими друзями, але й значно покращують емоційний стан своїх власників. Наші маленькі хвостики здатні допомогти зменшити стрес, подолати відчуття самотності та страху, а також знизити напруження. Крім того, присутність тварин у домі сприяє створенню відчуття гармонії, затишку, вони роблять нас кращими, вчать радіти та цінувати прості речі. Моменти спокою: час, проведений із чотирилапим, може стати формою медитації та релаксації, дозволяючи відірватися від повсякденних турбот.

Однак адопція — це серйозне рішення, яке потребує відповідального підходу. Пам'ятайте про важливість належного догляду з урахуванням потреб тварини та готовності до довгострокового зобов'язання, щоб забезпечити гармонійні відносини з вашим новим чотирилапим другом.

Якщо ви хочете взяти тварину додому, то, в першу чергу, подумайте про відповідальність, яку на себе берете. Під час вибору улюбленця важливо враховувати не тільки особисті симпатії, а й умови життя, які необхідно буде йому надати:

Достатня кількість простору вдома: впевніться, що ваше житло має достатньо місця для того, щоб ваш улюбленець почувався комфортно і мав можливість вільно рухатися.

Належний медичний догляд: пам'ятайте про потребу у регулярних візитах до ветеринара, якісних ліках і препаратах для підтримки здоров'я та профілактики захворювань.

Регулярне якісне харчування: виберіть високоякісний корм, що відповідає потребам вашого улюбленця, для забезпечення йому довгого і здорового життя.

Увага та турбота: будьте готові виділяти час для догляду, прогулянок і гри з вашим новим другом. Він буде вам вдячний за увагу та любов.

Фінансове забезпечення: пам'ятайте про фінансові витрати на їжу, необхідне обладнання, ветеринарні послуги та інші потреби вашого улюбленця.

Домашні улюбленці, так само як і люди, мають потребу пристосовуватися до нових умов існування у новій сім'ї. Здатність тварин звикати до нових умов існування називається біологічною пластичністю. Це властивість, яка дозволяє чотирилапим змінювати свої фізіологічні, поведінкові та морфологічні аспекти для адаптації до змінного середовища, тобто "підлаштовуватись" під ритм життя нового власника.

Дайте і собі, і вашому хвостатому другу трохи часу. Терпіння, навчання та послідовність підходу до улюбленця допоможуть побудувати стосунки та зблизитись із ним. Комунікативна компетентність є надійним фундаментом здорових стосунків тварин та людей. Час та плідна праця над прийняттям одне одного вибудовує найміцніший зв'язок. Тварини люблять безкорисливо, лише тому, що ми в них є.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net