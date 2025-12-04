Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну – про це йдеться у витоку стенограм розмов між європейськими лідерами, у процесі яких говорили про захист Києва під час мирних перемовин під керівництвом США.

Деталі розмови, яка відбулася 1 грудня, опублікував німецький Der Spiegel. Макрон говорив із лідерами країн ЄС та українським президентом Володимиром Зеленським. Згідно з витоком, європейців хвилює підхід посланців Дональда Трампа – Віткоффа та Кушнера – до переговорів із Росією. Чому більше не можна довіряти США?



LIGA.net переповідає статтю з Der Spiegel коротко.