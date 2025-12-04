LIGA.net записала відеоінтерв’ю з письменником і військовослужбовецем 13-ї бригади НГУ "Хартія" Сергієм Жаданом у прифронтовому Харкові – про настрої в суспільстві під час війни, втому та внутрішні суперечності.

В розмові – про те, як змінюється місто під час війни, чому Жадан не на фронті та яка роль "Радіо Хартія". Обговорюємо роботу місцевої влади після смерті Кернеса, ставлення українців до "хвилини мовчання", повернення політики, можливість появи ветеранських партій та багато іншого.

Повний випуск дивіться у відео на LIGA.net з підпискою LIGA PRO.