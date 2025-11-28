Обшук у Єрмака – це не про боротьбу з корупцією, а про зовнішній тиск на Зеленського

На моїй пам’яті (а я пам’ятаю все), обшук у чинного глави президентської канцелярії проводиться вперше. Тобто подія унікальна як за "рішучістю" правоохоронних органів, так і за масштабом потенційних зловживань, які викликали такі слідчі дії.

Але всім адептам президента, який "зненацька прозрів" – побачив той жах, що відбувається навколо нього, і рішуче почав наводити лад, – рекомендую терміново придбати собі губозакатувальну машинку. Бо зараз ми спостерігаємо геополітичну виставу, мета якої – не очищення і покращення топової української влади, а примітивний примус до підтримки мирного процесу у його баченні Дональдом Трампом.

Це зовсім не означає, що Андрій Єрмак, без дозволу якого над Україною і сонце не сходить, не має відношення до корупційних схем. Але переконаний, що він був чудово обізнаний про обшуки, які плануються у нього. І він хто завгодно, але не дурень, тому жодних реально компрометувальних матеріалів в нього знайти не вдасться.

Та й взагалі, Єрмак у справі "бригади Міндіча" проходить лише як свідок. Завдання таких показових слідчих дій – прозоро натякнути президентові Володимиру Зеленському, що його елементарно можуть вимазати у корупційному лайні по вуха, якщо не буде слухняним.

Проте коли Зеленський припинить заважати Трампу возз’єднатися з омріяною "нобелівкою", то ніхто фактичного віцепрезидента України чіпати не буде. Хіба що тимчасово переведуть у радники, щоб потім висунути у прем’єр-міністри (жартую-жартую, хоча...)

До речі, днями опублікував провокаційний пост, що припинення бойових дій має статися навесні, а мирне врегулювання – вже літом.

Тиск проамериканських правоохоронців на керівництво України – саме елемент цього сценарію.

