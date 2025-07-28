Чому облікова ставка НБУ стримує економіку, а не інфляцію

Жорсткий фарватер монетарної політики зберігається останні вісім років, що є ключовим фактором пригнічення економічної активності

24 липня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Також збережено параметри інших інструментів Нацбанку: ставка 3-місячних депозитних сертифікатів – 19% річних, депозитних сертифікатів овернайт – 15,5% річних та кредитів рефінансування – 19,5% річних.

Монетарний дизайн та економічне зростання. Параметри монетарного дизайну залишаються ультражорсткими: ключова процентна ставка перевищує не тільки темпи інфляції, але й темпи приросту ВВП, що обмежує доступність позикових коштів для інвестиційного розвитку.

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Жорсткий фарватер монетарної політики зберігається в країні майже безперервно останні вісім років, що є ключовим фактором пригнічення економічної активності та зниження конкурентоспроможності українських виробників. За 2022-2025 роки ВВП відновився лише на 77% від довоєнного рівня, водночас за шість місяців 2025 року приріст ВВП складає лише +0,8% проти минулого року, що суттєво нижче навіть оновлених прогнозів МВФ, уряду та НБУ (які коливаються близько 2% на рік). Нацбанк останнім серед ключових інституцій переглянув свій прогноз ВВП і продовжує стверджувати, що його монетарна політика не впливає на динаміку ВВП.

Монетарна політика та інфляція. Через слабкість каналів монетарної трансмісії та домінування немонетарних чинників інфляції облікова ставка майже не впливає на інфляцію. Однак НБУ із завзятою впертістю продовжує затискати грошову масу, позбавляючи економіку шансів на розвиток.

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